La Communauté d'Afrique de l'Est exhorte la RDC à discuter avec "tous", dont le M23 (communiqué)

La Communauté des États d'Afrique de l'Est (EAC), réunie en sommet extraordinaire mercredi au sujet de la crise dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), a "fermement exhorté" le gouvernement congolais à parler avec "tous les acteurs, dont le M23".



L'organisation "a fermement exhorté le gouvernement de la RDC à engager le dialogue avec tous les acteurs, dont le (groupe armé antigouvernemental) M23 et d'autres groupes armés qui ont des doléances", déclare dans un communiqué le secrétariat de l'EAC, à l'issue de cette rencontre entre chefs d’État par visioconférence, à laquelle n'a pas participé le congolais Félix Tshisekedi.