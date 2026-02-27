Ziguinchor : Niaguis ouvre la voie au renforcement de la gouvernance locale


Ce mercredi, l’Agence Régionale de Développement de Ziguinchor a officiellement lancé son projet de renforcement des capacités des acteurs territoriaux dans les trois communes de l’arrondissement de Niaguis : Adéane, Boutoupa-Camaracounda et Niaguis. Une initiative saluée comme une réponse concrète aux défis de gouvernance locale que connaît cette zone marquée par des années d’épreuves.

 

Bakary Sonko, Directeur de l’ARD de Ziguinchor, a tenu à saluer en premier lieu le soutien de l’Agence Catalane pour le Développement, partenaire technique et financier du projet. « Je tiens à remercier notre partenaire qui nous a appuyés pour réaliser ce projet », a-t-il déclaré, soulignant l’importance de cette coopération internationale pour un territoire qui en a bien besoin.

 

L’arrondissement de Niaguis n’a pas été choisi par hasard pour cette phase pilote. Territoire résilient par excellence, il a traversé des crises profondes qui ont fragilisé ses institutions locales et ses populations, notamment les femmes. C’est précisément pour répondre à ces vulnérabilités que le projet a été conçu autour de trois axes majeurs : la gouvernance locale, la gestion des neuf domaines de compétences transférés aux collectivités, et le marketing territorial et le leadership, avec une attention particulière portée aux femmes pour leur permettre de se repositionner comme actrices du développement local.

 

Doté d’une enveloppe de 100 000 euros, le projet doit se déployer jusqu’en décembre 2026. Mais dès le mois d’août, l’ARD et son partenaire catalan entendent déjà plancher sur une seconde phase, plus ambitieuse. La demande est venue des élus eux-mêmes : lors du conseil d’administration du 27 janvier dernier, les 33 collectivités de la région de Ziguinchor ont unanimement mandaté Bakary Sonko pour porter ce plaidoyer en faveur d’un élargissement du projet à l’ensemble de la région. « Cette demande a été accueillie favorablement », a confirmé le Directeur, avec un optimisme mesuré mais visible.

 
 
Vendredi 27 Février 2026
