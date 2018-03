La Chine et le Sénégal : Une coopération inébranlable…

Entre la Chine et le Sénégal, on assiste depuis de nombreuses années à une augmentation significative des investissements provenant des entreprises chinoises. D'ailleurs, une participation est notée sur les financements estimés à 100 millions de dollars en 2017. Qui plus est, la Chine réitère son engagement à soutenir le Sénégal dans plusieurs domaines afin de l’accompagner dans son chemin vers l’émergence.