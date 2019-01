La CAN 2019 décalée à cause du Ramadan

Initialement prévue du 15 juin au 13 juillet prochains, la CAN 2019 débutera finalement une semaine plus tard. "La Confédération africaine de football nous a officiellement informés du report", a annoncé Mohamed Fadl, un membre de la Fédération égyptienne de football (EFA) en charge de l’organisation de la CAN 2019.



Cette décision a été prise à "la demande des pays du Maghreb, le Maroc, la Tunisie et l’Algérie, pour cause de ramadan". Ce mois de jeûne sacré pour les musulmans doit s’achever autour du 4 juin mais les pays concernés ont demandé et obtenu ce délai supplémentaire afin de gérer au mieux leur préparation et la récupération du jeûne.



De son côté, la CAF n’a pas encore publiquement confirmé cette décision, mais elle a modifié le compte à rebours sur son site officiel et celui-ci indique désormais que le coup d’envoi de la CAN aura bien lieu le 21 juin...