LA CATHEDRALE DE ZIGUINCHOR FAIT SA MUE: Un grand merci au Président Macky SALL. (Par Moise SARR)

Répondant favorablement à la requête des Pères évêques du Sénégal, le Président de la République, Son Excellence Macky SALL, avait ordonné la restauration de la cathédrale Saint Antoine de Padoue de Ziguinchor.



Pour le Chef de l’État, la restauration de ce monument presque centenaire était la belle expression de son attachement à la pratique religieuse qui, entre autres fonde l’identité de l’Homme et reste dans l’ADN de notre pays.

C’est pourquoi, en prélude aux travaux, dont l’étendue laissait présager de nombreux défis techniques, le Chef de l’État a financé la construction d’un abri provisoire qui a permis aux fidèles chrétiens d’assister, dans les conditions idoines, aux offices religieux.

Malgré la pandémie de la Covid 19, des efforts considérables ont été consentis pour respecter les délais de rénovation d’une cathédrale digne, répondant à son nom.



Lors de la réception des travaux survenu le 22 juin 2022, il nous a été donné de constater l’émergence d’un joyau qui allie, avec perfection, le respect de l’architecture originelle et une merveilleuse touche de modernité.

C’est le lieu de féliciter l’équipe projet, notamment le bureau d'architecture de la Présidence de la République qui a été capable de faire revivre un bâtiment qui cristallise en lui une histoire, des sentiments et des émotions. L’ombre dans lequel ces architectes ont baigné a uni le bâtiment au temps.



Cette cathédrale, la Cathédrale de Ziguinchor, la cathédrale de Korentass, dont l’existence semblait suspendue, fait son temps. Que dis-je !? Elle défie le temps et émerge Majestueuse, en surplombant, à nouveau, le rond -point Jean Paul II. Toute une symbolique…



Enfin, nous exprimons nos sincères et chaleureux remerciements à Monsieur le Président de la République Macky SALL, qui, en vrai homme de parole, aura permis au Diocèse de Ziguinchor de célébrer le centenaire de sa cathédrale, à temps et sous de nouveaux habits.



Deo Gracias !