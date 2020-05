L’hôpital Principal « vidé de ses malades » à cause de Macky Sall et de son fils : Seydou Guèye juge cette affirmation « totalement infondée » et parle « d’allégations mensongères ».

Alors que des informations font état d’une visite du président Macky Sall et de son fils à l’hôpital Principal « vidé de ses malades », le ministre-conseiller chargé de la communication de la présidence de la République a flétri ceux qui « tentent de diviser » en cette période de crise sanitaire.