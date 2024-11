L’hommage rendu à Mamadou Dièye (Correspondant du journal Le Soleil à Touba) parti à la retraite

Doyen Dièye, bien que nous n'ayons pas eu le privilège de partager la même rédaction, ta présence au Baol a laissé une empreinte profonde sur chacun de nous. À chaque rencontre, tu savais illuminer nos échanges par ta gentillesse et ta courtoisie. Ton sourire, ton écoute et ta manière unique de trouver les mots justes ont témoigné au fil des années, les valeurs qui font de toi un exemple rare de professionnalisme et d'intégrité. Ton dévouement, ton engagement inébranlable et ta passion pour le travail ont inspiré bien au-delà des frontières de notre métier . Avec calme et constance, tu as relevé chaque défi, nous démontrant que l'humilité et la générosité sont des forces aussi puissantes que le talent et le savoir-faire.

Aujourd'hui, alors que tu prends un départ bien mérité vers une nouvelle étape de vie, tu nous laisses bien plus que des souvenirs : tu nous lègues un héritage précieux, empreint de droiture, de bienveillance et d'une camaraderie sincère. Nous te souhaitons une retraite épanouissante et sereine, entourée de tes proches et de ceux qui te sont chers. Merci, cher Mamadou, pour tout ce que tu as apporté ici et pour l'ami, le collègue, le mentor que tu as été pour chacun d'entre nous.

Que cette retraite soit la plus belle des étapes, remplie de joie et de sérénité. Nous garderons de toi l'image d'un homme exceptionnel, dont la bienveillance et l'inspiration continueront de rayonner parmi nous.

( Par Abdoulaye Bamba Sall)