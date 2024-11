L’hommage de Baïdy Agne à Moustapha Bâ / « Il fut un cadre de grande valeur, un partenaire émérite du secteur privé national ».

À l’image de plusieurs personnalités de ce pays, le président du CNP a aussi rendu un vibrant hommage à Mamadou Moustapha Bâ, ancien Ministre des Finances et du Budget, rappelé à Dieu lundi 05 novembre 2024. « Le Sénégal perd un cadre de grande valeur, la Nation perd un homme dévoué et compétent, un de ses plus éminents serviteurs. L’obligation de toujours tout et bien faire, la volonté d’être toujours parmi les meilleurs, ont été son sacerdoce depuis le Prytanée militaire de Saint-Louis. Avec l’humilité qu’on lui connaissait, Mamadou Moustapha BA, en tant que directeur de la Coopération économique et financière (DCEF), directeur général du budget (DGB), Ministre de l’Economie des Finances et du Budget, a consacré son énergie, son temps et son engagement au service du développement de son Pays. ».

Baïdy Agne de se rappeler les propos que le regretté disparu lui tenait un jour : « Président , ensemble, secteur public et secteur privé, nous avons les capacités pour faire avancer notre Pays ….. Nous devons absolument investir dans tel ou tel secteur d’activités…. Nous n’avons pas besoin d’attendre qui que ce soit….L’Etat est prêt à vous accompagner…. ».

Pour lui, Mamadou Moustapha Bâ voulait que « la contribution substantielle du secteur privé à l’économie nationale soit mieux perçue ». Il poursuit. « Il était aussi un des nôtres…. À chaque fois que nous le sollicitions pour le règlement de la dette intérieure ou tout autre probléme….il avait cette oreille attentive et cette réactivité. Le Secteur Privé perd aujourd’hui un ami et un grand défenseur qui a servi la Nation toute sa vie, jusqu’à la fin de sa vie. Par ma voix, le Conseil National du Patronat du Sénégal (CNP) salue la mémoire de ce Grand commis de l’Etat, présente ses sincères condoléances à sa famille éplorée et à l’ensemble de ses collaborateurs, et prie pour le repos de son âme. Qu’Allah SWT lui fasse miséricorde ».