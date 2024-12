L'ex-président français Sarkozy "se conformera évidemment" à sa condamnation définitive, mais saisit la CEDH (avocat à l'AFP)

L'ancien président français Nicolas Sarkozy, condamné mercredi définitivement à un an de prison ferme sous bracelet électronique pour corruption et trafic d'influence, "se conformera" à cette sanction mais va saisir la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), a annoncé à l'AFP son avocat, Me Patrice Spinosi.



"Nicolas Sarkozy se conformera évidemment à la sanction prononcée qui est désormais définitive", a commenté Me Spinosi. "Parallèlement il saisira dans les semaines à venir la Cour européenne, comme il est désormais en droit de le faire, pour obtenir la garantie des droits que les juges français lui ont déniée", a-t-il ajouté. Cette saisine n'empêche néanmoins pas l'exécution des sanctions prononcées.