L’ex-président Macky Sall intègre le conseil de la Fondation Mo Ibrahim

La Fondation Mo Ibrahim annonce l’arrivée de nouveaux membres au sein de son Conseil et du Comité du Prix Ibrahim pour le leadership africain. Parmi eux figure l’ancien président de la République du Sénégal, Macky Sall. « S.E. Macky Sall – ancien président du Sénégal (2012-2024), ancien président de la CEDEAO (2015-2016) et ancien président de l’Union africaine (2022-2023) rejoint le conseil de la Fondation », précise le communiqué.



Lord Mark Malloch-Brown, ancien président de l’Open Society Foundations (2021-2024), ancien ministre pour l’Afrique du Royaume-Uni (2007-2009) et ancien administrateur du PNUD (1999-2005), fait également son entrée aux côtés de Macky Sall. Une nomination qui réjouit Mo Ibrahim, déclarant : « Nous sommes ravis d’accueillir Josep Borrell, Moussa Faki Mahamat, Mark Malloch-Brown et Macky Sall au sein de la Fondation. Chacun d’eux apporte une expérience exceptionnelle. Je me réjouis de collaborer étroitement avec eux pour relever certains des défis les plus urgents auxquels l’Afrique et le monde sont confrontés aujourd’hui. »



Quant à Moussa Faki Mahamat et Mark Malloch-Brown, ils intègrent respectivement le conseil et le comité du Prix Ibrahim.



Le Conseil de la Fondation Mo Ibrahim, présidé par le Dr Mo Ibrahim, joue un rôle clé dans la définition des stratégies et des activités de l’organisation. Il rassemble d’éminentes personnalités issues des gouvernements, des organisations multilatérales, des universités et du secteur privé, tant en Afrique qu’à l’échelle mondiale.



Le Comité du Prix Ibrahim pour un leadership d’excellence en Afrique est un organe indépendant chargé de sélectionner les lauréats. Il met à l’honneur des dirigeants africains ayant fait preuve d’excellence durant leur mandat, malgré les nombreux défis auxquels leur pays a dû faire face.