L’enseignement supérieur en ébullition : Le SAES décrète une grève de 48 heures les mardi 18 et mercredi 19 février 2025

Après les remontrances adressées au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation suite à sa dernière sortie médiatique, le Syndicat Autonome de l’Enseignement Supérieur (SAES) intensifie son action pour faire aboutir ses revendications. Le Bureau National, à l’expiration du préavis de grève du 13 janvier 2025, constate : « une non-régularisation, depuis bientôt cinq ans, des pensions de retraite des ayants cause des enseignants-chercheurs et chercheurs décédés, en violation de la loi sur le Code des pensions civiles et militaires, ainsi que le non-respect de l’engagement pris le 22 octobre 2024 par le MESRI, “en accord avec le Gouvernement”, de “réintroduire le Décret, objet de la revendication, dans le circuit d’adoption des textes administratifs”. »



Le Syndicat dénonce également « le non-respect par le Gouvernement de la “clause de confiance” du 16 décembre 2024, entre le SAES et le Gouvernement représenté par le Ministre Secrétaire Général du Gouvernement, mandaté par le Premier Ministre, engageant la responsabilité du Gouvernement de “signer en l’état le projet de décret”. » En outre, le SAES relève « le mutisme et l’indifférence du MESRI concernant les points du préavis de grève du 13 janvier 2025, arrivé à expiration ». Face à cette situation, le SAES décrète un mot d’ordre de grève de 48 heures, les mardi 18 et mercredi 19 février 2025.



Par ailleurs, dans son communiqué de ce dimanche, le SAES appelle ses militants à « suspendre, en plus des activités pédagogiques (cours, soutenances, délibérations), toute participation à des activités administratives et réunions, ainsi qu’à interrompre les formations payantes. »



Le Bureau National demande aux coordonnateurs de convoquer des assemblées générales de campus le mercredi 19 février 2025 et lance un appel à tous ses membres à se mobiliser pour exiger l’application sans délai du protocole d’accord, ainsi que la restauration de la dignité des familles de leurs collègues décédés.