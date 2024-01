L'élection présidentielle de 2024 face à "l'hypocrisie Sénégalaise" (Ndèye Maty Diagne)

L'hypocrisie et l'ingratitude sont deux caractères qui déterminent l'homo Senegalensis. Le senegalais n'a de compassion pour son semblable que lorsque celui-ci se victimise. Le choix des candidats à la prochaine élection présidentielle de février 2024, en est l'exemple achevé.



Au sortir du 1er tour, seules 21 candidatures ont été validées dont deux femmes candidates. Beaucoup de sénégalais ont applaudi lors de la validation des parrainages et de la candidature de Anta Babacar Ngom, candidate du Mouvement Alternative pour la Relève Citoyenne (ARC). Hélas, cette même Anta Babacar Ngom, Entrepreneure et Directrice du Groupe Sedima, avait été moquée sur les réseaux sociaux par ses compatriotes sénégalais. Elle avait adopté une communication basée sur la sensibilité des sénégalais. Gazée lors de sa collecte de parrainages à travers le pays, la jeune candidate s'en est sortie haut la main. À l'autre candidate, Rose Wardini, les sénégalais se posent la question de savoir, comment elle a fait pour franchir l'étape des parrainages. Très connue dans la lutte contre les cancers des femmes, Rose Wardini a toujours milité pour la cause des femmes, surtout les femmes du monde rural. Gynécologue de formation, la petite sœur de l'ancienne maire de la ville de Dakar, Soham Wardini a toujours fait du soutien des couches vulnérables son sacerdoce.



Cas pour cas, le "K" Karim Wade, reste un cas sérieux!



Lorsqu'il a passé l'étape des parrainages, Karim Meïssa Wade se voyait déjà au Palais de la République, car convaincu qu'il participera à l'élection présidentielle de 2024 et revenir au bercail après 7 ans d'exil forcé. Hélas, l'espoir fut de courte durée! Le candidat de la coalition Karim24 est stoppé net dans ses "rêvasseries" par un TAS déterminé.

Thierno Alassane Sall, qui l'eût cru! Bien que candidat de l'opposition, le chef de file de la République des Valeurs "Reewum Ngor", veut aller jusqu'au bout de la logique.

Un candidat à la présidentielle doit être exclusivement sénégalais, c'est-à-dire ne doit disposer que de la seule nationalité sénégalaise. Alors que le fils de Me Abdoulaye Wade est un binational et n'a toujours pas renoncé à sa nationalité Française, révèle Thierno Alassane Sall qui tient coûte que coûte à ce que le Conseil Constitutionnel examine le dossier de Karim.



C'est de la "triche" que de produire, un document justificatif (Renonciation de la nationale française, signé le 16 janvier 2024), bien après un signalement auprès de l'autorité compétente.



Le sénégalais lambda crie à "l'acharnement", à la "méchanceté gratuite" à l'encontre de Wade-fils. Ce dernier voit derrière ce recours de TAS, la main de Amadou Ba, candidat de Benno, voire Macky Sall, Président la République.

"C’est quand même incompréhensible qu’un candidat de l’opposition puisse tenter de faire éliminer un autre du même camp. L’histoire retiendra aussi!", a écrit El Malick Ndiaye de l'Ex Pastef sur sa page X, s'attaquant ainsi à Thierno Alassane Sall.

Les questions que nous devons nous poser sont :

-Doit-on jouer à l'hypocrisie jusqu'à valider une candidature qui n'est pas complète alors que la loi est là pour tout le monde?

-Doit-on valider la candidature de Karim Wade du seul fait qu'il est "victime" d'exil forcé et que les militants du PDS sont dans l'attente de son retour depuis des années?

-Doit-on valider la candidature de Karim Wade au nom de son père (Me Abdoulaye Wade) et qu'il soit né involontairement français?

Au nom des "valeurs" que la République des valeurs incarne, Thierno Alassane Sall se devait de signaler cette tache noire sur la candidature de Karim Wade, au Conseil Constitutionnel. Le sénégalais lambda crie à "l'acharnement", à la "méchanceté gratuite" à l'encontre de Wade-fils. Ce dernier voit derrière ce recours de TAS, la main de Amadou Ba, candidat de Benno, voire Macky Sall, Président la République."C’est quand même incompréhensible qu’un candidat de l’opposition puisse tenter de faire éliminer un autre du même camp. L’histoire retiendra aussi!", a écrit El Malick Ndiaye de l'Ex Pastef sur sa page X, s'attaquant ainsi à Thierno Alassane Sall.

À quelques 33 jours du scrutin de l'élection présidentielle, reste à savoir pour qui les sénégalais vont voter au soir du 25 février 2024. Il n'y a que deux possibilités : le Changement ou la Continuité!

Lors du contrôle des parrainages, plus de 90 candidatures dont six candidatures féminines étaient sur la table du Conseil Constitutionnel.