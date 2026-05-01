Fête du 1er Mai à Dahra Djoloff : l’AEPG mobilise autour du sport et appelle à l’engagement des jeunes

À l’occasion de la Fête du Travail, l’Association des élèves de la première génération du CEM de Dahra (AEPG) a organisé, ce 1er mai 2026, une randonnée pédestre pour promouvoir le sport comme levier de développement.
Constituée d’anciens élèves aujourd’hui cadres dans divers secteurs, l’AEPG a réussi à mobiliser largement les populations de Dahra Djoloff autour de cette initiative. La marche, dont l’itinéraire reliait le terrain ARO au Stade Bassirou Sidy Ndiaye, a enregistré la participation de toutes les couches sociales de la localité.
Placée sous le thème « Le sport au service de la santé », cette activité a été parrainée par El Hadji Bara Thiam, premier vice-président de la Fédération sénégalaise d’athlétisme et membre de l’association.
Face à la presse, le parrain a insisté sur la nécessité d’impliquer davantage les jeunes dans le sport, qu’il considère comme un facteur de développement, de cohésion sociale et de bien-être.
« Le sport rassemble, apaise et participe à la construction d’une société équilibrée », a-t-il souligné, tout en appelant à une appropriation nationale des grands événements sportifs à venir, notamment les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.
Selon lui, cette compétition internationale, qui réunira plus de 200 pays, constitue une opportunité historique pour le Sénégal, premier pays africain à accueillir cet événement. Il a également encouragé les jeunes du Djoloff à croire en leur potentiel et à viser une participation à ces jeux.
Initiateur de l’événement, le Dr Baba Dior Diop a salué la forte mobilisation et remercié les autorités administratives, locales, religieuses ainsi que les forces de sécurité pour leur accompagnement.
Dans son intervention, il a rappelé les bienfaits du sport sur la santé, le présentant comme un moyen de prévention contre certaines maladies, mais aussi comme un facteur de cohésion sociale et de retrouvailles entre générations. « Le sport contribue au bien-être, à la communion et au renforcement des liens sociaux », a-t-il affirmé.
Cette première édition de la randonnée pédestre de l’AEPG a été marquée par une forte participation des jeunes, des femmes et des personnes du troisième âge, traduisant l’engouement des populations pour ce type d’initiative.
À Dahra Djoloff, la célébration du 1er mai 2026 aura ainsi pris une dimension sportive et citoyenne, avec un message fort : encourager la jeunesse à s’engager davantage dans le sport, considéré comme un véritable moteur de développement local.
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