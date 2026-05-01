Fête du 1er Mai à Dahra Djoloff : l’AEPG mobilise autour du sport et appelle à l’engagement des jeunes

À l’occasion de la Fête du Travail, l’Association des élèves de la première génération du CEM de Dahra (AEPG) a organisé, ce 1er mai 2026, une randonnée pédestre pour promouvoir le sport comme levier de développement.



Constituée d’anciens élèves aujourd’hui cadres dans divers secteurs, l’AEPG a réussi à mobiliser largement les populations de Dahra Djoloff autour de cette initiative. La marche, dont l’itinéraire reliait le terrain ARO au Stade Bassirou Sidy Ndiaye, a enregistré la participation de toutes les couches sociales de la localité.



Placée sous le thème « Le sport au service de la santé », cette activité a été parrainée par El Hadji Bara Thiam, premier vice-président de la Fédération sénégalaise d’athlétisme et membre de l’association.



Face à la presse, le parrain a insisté sur la nécessité d’impliquer davantage les jeunes dans le sport, qu’il considère comme un facteur de développement, de cohésion sociale et de bien-être.



« Le sport rassemble, apaise et participe à la construction d’une société équilibrée », a-t-il souligné, tout en appelant à une appropriation nationale des grands événements sportifs à venir, notamment les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.



Selon lui, cette compétition internationale, qui réunira plus de 200 pays, constitue une opportunité historique pour le Sénégal, premier pays africain à accueillir cet événement. Il a également encouragé les jeunes du Djoloff à croire en leur potentiel et à viser une participation à ces jeux.



Initiateur de l’événement, le Dr Baba Dior Diop a salué la forte mobilisation et remercié les autorités administratives, locales, religieuses ainsi que les forces de sécurité pour leur accompagnement.

