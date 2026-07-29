Séisme au Japon: au moins un mort et potentiellement de “nombreuses” victimes dans un centre commercial

Le sud du Japon a été touché par un séisme de magnitude 7,1, soit le niveau le plus élevé de l’échelle sismique du pays. Une alerte au tsunami a été émise par mesure de précaution sans qu’une telle vague se produise. En parallèle, une déflagration a détruit une partie d’un centre commercial de Kumamoto, les autorités craignant de nombreuses victimes. Il y aurait au moins des dizaines de blessés. L’effondrement d’une maison a par ailleurs fait un mort.



Un fort séisme de magnitude 7,1 a secoué mardi à 16h27 (7h27 GMT) l’île japonaise de Kyushu, plus précisément la préfecture de Kumamoto, a annoncé l’agence météorologique nippone (JMA). La secousse a atteint le niveau maximum (7) sur l’échelle d’intensité sismique (“shindo”) du pays, qui mesure la force avec laquelle les séismes sont ressentis, a précisé la JMA.

Le gouvernement japonais a émis des alertes sismiques d’urgence pour les préfectures de Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Ōita et Miyazaki, toutes situées sur l’île de Kyushu, au sud du Japon.



Un mort dans l’effondrement d’une maison



Au moins 50 personnes ont été hospitalisées, a indiqué dans un premier temps la télévision publique NHK. Douze maisons se sont par ailleurs effondrées, et des personnes ont été piégées à l’intérieur de quatre d’entre elles, a-t-elle également indiqué. Une personne a trouvé la mort dans l’une de ces maisons, a rapporté l’agence de presse Kyodo.



Des images de télévision montraient des ponts routiers en partie détruits, des bâtiments éventrés et des wagons de trains de marchandises renversés. “Des coupures de courant et des incendies se produisent dans certaines zones, des routes et ponts ont été endommagés, et des bâtiments se sont effondrés”, a déclaré la Première ministre Sanae Takaichi.



Un centre commercial partiellement détruit

