Séisme au Japon: au moins un mort et potentiellement de “nombreuses” victimes dans un centre commercial


Séisme au Japon: au moins un mort et potentiellement de “nombreuses” victimes dans un centre commercial
Le sud du Japon a été touché par un séisme de magnitude 7,1, soit le niveau le plus élevé de l’échelle sismique du pays. Une alerte au tsunami a été émise par mesure de précaution sans qu’une telle vague se produise. En parallèle, une déflagration a détruit une partie d’un centre commercial de Kumamoto, les autorités craignant de nombreuses victimes. Il y aurait au moins des dizaines de blessés. L’effondrement d’une maison a par ailleurs fait un mort.

Un fort séisme de magnitude 7,1 a secoué mardi à 16h27 (7h27 GMT) l’île japonaise de Kyushu, plus précisément la préfecture de Kumamoto, a annoncé l’agence météorologique nippone (JMA). La secousse a atteint le niveau maximum (7) sur l’échelle d’intensité sismique (“shindo”) du pays, qui mesure la force avec laquelle les séismes sont ressentis, a précisé la JMA.

Le gouvernement japonais a émis des alertes sismiques d’urgence pour les préfectures de Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Ōita et Miyazaki, toutes situées sur l’île de Kyushu, au sud du Japon.

Un mort dans l’effondrement d’une maison

Au moins 50 personnes ont été hospitalisées, a indiqué dans un premier temps la télévision publique NHK. Douze maisons se sont par ailleurs effondrées, et des personnes ont été piégées à l’intérieur de quatre d’entre elles, a-t-elle également indiqué. Une personne a trouvé la mort dans l’une de ces maisons, a rapporté l’agence de presse Kyodo.

Des images de télévision montraient des ponts routiers en partie détruits, des bâtiments éventrés et des wagons de trains de marchandises renversés. “Des coupures de courant et des incendies se produisent dans certaines zones, des routes et ponts ont été endommagés, et des bâtiments se sont effondrés”, a déclaré la Première ministre Sanae Takaichi.

Un centre commercial partiellement détruit

À Kashima, dans le département de Kumamoto, “le deuxième étage d’un centre commercial s’est effondré, piégeant de nombreuses personnes à l’intérieur”, a indiqué le service des pompiers dans un communiqué. Un officier de police locale avait également précédemment annoncé une “explosion” dans le centre commercial Aeon Mall.
Un “nombre considérable” de personnes ont trouvé la mort après l’effondrement de cet étage, a rapporté de son côté la chaîne de télévision TBS. Interrogée par l’AFP, la police locale a indiqué ne pas pouvoir confirmer à ce stade d’éventuelles victimes dans ce centre commercial du département de Kumamoto. Les services de secours avaient précédemment fait état de “nombreuses personnes” piégées à l’intérieur.

 

“Nous évaluons encore l’étendue des blessures et des dégâts matériels, mais j’ai été informée qu’il y a déjà plusieurs blessés”, a annoncé mardi.

Selon NHK, entre 20 et 30 employés du centre commercial endommagé sont piégés à l’intérieur et restent injoignables. La chaîne de télévision mentionne aussi plusieurs personnes portées disparues dans une usine de papier.


Pas de tsunami

Une alerte au tsunami a été un temps émise, une vague d’un mètre pouvant se former, a indiqué la JMA. La chaîne de télévision publique NHK a indiqué que des vagues pouvant atteindre ce niveau pourraient déjà avoir été enregistrées. L’Agence météorologique japonaise a toutefois rapidement annoncé qu’elle prévoyait de lever bientôt l’alerte. “Ce séisme s’est produit à l’intérieur des terres et aucune activité de tsunami n’a été observée jusqu’à présent. C’est pourquoi nous espérons lever l’alerte au tsunami relativement tôt, en fonction de l’évolution du niveau de la mer”, a déclaré un porte-parole de l’Agence.

Aucune anomalie n’avait été immédiatement enregistrée dans les centrales nucléaires environnantes après le séisme, a indiqué l’Autorité de régulation nucléaire du pays. La compagnie d'électricité locale Kyushu Electric Power a précisé que trois réacteurs nucléaires actifs dans la région continuaient de fonctionner normalement.

“Si fort que je ne pouvais pas rester debout”

Quelque 45.060 foyers et installations sont privés d’électricité dans le département de Kumamoto, selon l’opérateur Kyushu Electric Power, qui a précisé que trois réacteurs nucléaires de la région continuaient de fonctionner normalement.

 

“Lorsque le séisme s’est produit, les secousses étaient si fortes que je ne pouvais pas rester debout”, a déclaré à la télévision une demi-heure après le tremblement de terre un employé de la NHK dans le département de Kumamoto, où s’est produite la secousse. “C’était vraiment très fort. Les secousses se poursuivent à l’heure où je vous parle. Certaines personnes, moi y compris, ont senti leur coeur s’emballer”, ajoutait-il.

Kumamoto avait été frappé en 2016 par deux séismes dévastateurs -- l’un de magnitude 6,5, suivi deux jours plus tard par un autre de magnitude 7,3. Ils ont fait 273 morts et plus de 2.800 blessés.

Un pays qui concentre 18% des séismes planétaires

Un séisme de magnitude 7,2 sur l’échelle de Richter avait frappé le nord du Japon le 25 juin, sans faire de morts ni causer de dégâts importants. Le Japon est l’un des pays les plus exposés aux séismes au monde, situé à la jonction de quatre grandes plaques tectoniques le long de la bordure occidentale de la “ceinture de feu” du Pacifique.

L’archipel, qui compte environ 125 millions d’habitants, enregistre généralement plusieurs centaines de secousses chaque année et représente environ 18% des séismes recensés dans le monde.

Le pays reste marqué par le gigantesque séisme sous-marin de magnitude 9,0 survenu en 2011, qui avait déclenché un tsunami faisant quelque 18.500 morts ou disparus et provoqué la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima.

 
 
 
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Mercredi 29 Juillet 2026
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