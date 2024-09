L'UE craint de voir la Cisjordanie devenir "une nouvelle Gaza"

Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a alerté mardi contre le risque de voir la Cisjordanie, où les violences se sont accrues depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas palestinien, "se transformer en nouvelle bande de Gaza".



Israël a multiplié ces dernières semaines les opérations militaires meurtrières en Cisjordanie, territoire palestinien qu'il occupe depuis 1967 et où les violences avec les colons israéliens ont également augmenté.



"Un nouveau front est en train d'être ouvert avec un objectif clair: transformer la Cisjordanie en une nouvelle bande de Gaza, en faisant augmenter la violence, en délégitimant l'Autorité palestinienne et en encourageant les provocations pour réagir avec force et en n'ayant pas peur de dire au monde que la seule façon de parvenir à une résolution pacifique du conflit est d'annexer la Cisjordanie et Gaza", a affirmé M. Borrell.



S'exprimant au Caire où il participait à une réunion ministérielle de la Ligue arabe, il a accusé "des membres extrémistes du gouvernement israélien (...) d'essayer de rendre impossible la création d'un futur Etat palestinien".



"Sans action, la Cisjordanie deviendra une nouvelle Gaza. Et Gaza deviendra une nouvelle Cisjordanie, alors que des groupes de colons préparent de nouvelles colonies", s'est-il alarmé, regrettant que "la communauté internationale déplore, ressent(e), éprouve mais ait du mal à agir".



- "Aucun intérêt" -

"Ceux qui mènent la guerre n'ont aucun intérêt à y mettre un terme", a-t-il également dénoncé.



L'année 2023 a marqué un record pour l'avancée des colonies israéliennes en Cisjordanie, avec le plus grand nombre de permis de construire délivrés depuis 30 ans, selon l'UE.



Environ 490.000 colons vivent en Cisjordanie aux côtés de trois millions de Palestiniens.



La colonisation israélienne est illégale au regard du droit international et représente la première menace, affirment les Palestiniens, à la solution à deux Etats, palestinien et israélien, voisins.



Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza le 7 octobre, les violences ont flambé en Cisjordanie.



Au moins 662 Palestiniens y ont été tués par des tirs de soldats ou colons israéliens, selon des données du ministère palestinien de la Santé, et au moins 23 Israéliens, parmi lesquels des soldats, y ont péri dans des attaques palestiniennes ou dans des opérations militaires, selon des données officielles israéliennes.



L'armée a estimé mardi qu'il était "très probable" que des tirs de soldats aient tué "indirectement et involontairement" une militante américano-turque vendredi lors d'une manifestation dans le nord du territoire.



Au Caire, la Ligue arabe a décidé mardi d'"intervenir formellement" pour soutenir l'Afrique du Sud, qui accuse Israël de commettre des actes génocidaires à Gaza, dans sa demande auprès de la Cour internationale de justice (CIJ), appelée à "accélérer" sa décision.