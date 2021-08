L’Ouganda accepte d’accueillir 2.000 réfugiés afghans fuyant après la prise du pouvoir par les talibans

- L'Ouganda a déclaré mardi qu'il avait accédé à la demande des Etats-Unis d'accueillir temporairement 2.000 réfugiés afghans fuyant après la prise du pouvoir par les talibans. La nation d'Afrique de l'Est a une longue expérience de l'accueil des personnes fuyant les conflits et accueille actuellement environ 1,4 million de réfugiés, la plupart en provenance du Soudan du Sud. « La demande a été faite hier par le gouvernement américain à S.E. (le président Yoweri Museveni) et il leur a donné le feu vert pour faire venir 2 000 réfugiés (afghans) en Ouganda », a déclaré à Reuters Esther Anyakun Davinia, ministre junior ougandais des secours, de la préparation aux catastrophes et des réfugiés. « Ils vont rester ici temporairement pendant trois mois avant que le gouvernement américain ne les réinstalle ailleurs ». Il n'a pas été précisé quand ils commenceraient à arriver. L'Albanie et le Kosovo ont également accepté la demande des États-Unis d'accueillir temporairement des réfugiés afghans.