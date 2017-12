« L’ONG 3D va recruter 15 doctorants pour assister les députés pour leur permettre de mieux lire le budget » M. Moundiaye CISSE

Au sortir de la crise financière de 2009 qui a secoué l’économie du monde en général, et celle des Etats africains en particulier, la seule alternative qui s’ouvrait aux décideurs publics était de fédérer davantage leurs politiques de développement. Ainsi les Etats avaient-ils compris qu’ils doivent cesser de « naviguer à vue », harmoniser davantage leurs finances publiques et les inscrire dans une dynamique de résultats et de performance. C’est sans doute ce qui a motivé l’adoption de six nouvelles directives qui constituent le cadre harmonisé des finances publiques au sein de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA). Comprenant ces enjeux et défis, l’ONG 3D en collaboration avec la CONASUB développe le Programme USAID/SUNU-BUDGET, qui donne une opportunité à la société civile de renforcer les connaissances et de responsabiliser les acteurs non étatiques dans la gestion, le suivi et la communication budgétaire. Par ailleurs, ce programme crée des cadres de dialogue avec l’État sur l’utilisation des ressources publiques dans des secteurs clés comme l’éducation, la santé, la santé, l’agriculture, la nutrition, etc. Ce programme accorde aussi importance à la communication sociale autour du budget et à l’accompagnement de l’Assemblée nationale surtout dans ses missions de contrôle, d’examen et d’évaluation des politiques publiques. A ce jour, l’ONG 3D a entamé toutes les démarches nécessaires à l’appropriation du Programme par les différents acteurs concernés. Ainsi a-t-elle rencontré toutes les structures devant faire partie du Comité de pilotage dudit Programme notamment la Direction de la Programmation Budgétaire, le Projet de coordination des réformes budgétaires et financières (PCRBF), la Cour des comptes, mais aussi le Ministère de la Bonne Gouvernance. Tout cela a aussi permis d’amorcer une dynamique de communication autour de cMinistremme. La mise en œuvre des réformes budgétaires, comptables et fiscales constitue un enjeu certain pour tous ces acteurs, mais également pour la société civile et les partenaires techniques et financiers. Ainsi, c’est dans ce cadre que l’ONG 3D, en collaboration avec le Centre d’Etude et de Recherche en Ingénierie Fiscale (CERIF), a organisé un colloque national sur le bilan, les perspectives de la mise en œuvre de ces réformes ce samedi 16 décembre 2017 l’ISEG (UCAD). La cérémonie d’ouverture de cette importante rencontre a été présidée par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, M. Ismaïla Madior FALL. Cette rencontre a été l’occasion pour le directeur exécutif de l’ONG 3D d’annoncer la mise à disposition des parlementaires de 15 doctorants recruté par l’ONG 3D afin d’aider les élus à mieux lire le budget ...