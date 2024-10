L’OIS tire la sonnette d’alarme sur le déficit d’enseignants et appelle à des recrutements urgents

Le retard dans le démarrage des cours dans plusieurs établissements au Sénégal serait largement dû à un manque criant d’enseignants, selon l’Organisation des Instituteurs du Sénégal (OIS). Lors d’une rencontre avec la presse, le secrétaire général de l’OIS a insisté sur l’urgence de combler ce déficit en recrutant des enseignants, notamment ceux issus du privé et détenteurs du Certificat d’aptitude professionnelle (CAP), comme le rapporte L’AS.



L’organisation a également appelé les Collectivités territoriales à s’impliquer davantage dans la politique éducative du pays. « L’éducation est une compétence dévolue aux Collectivités à travers la décentralisation », a rappelé l’OIS, qui plaide pour un effort conjoint entre l’État et les autorités locales afin de résoudre cette crise et garantir une rentrée scolaire sans perturbations.



Avec le soutien des collectivités, le recrutement massif d’enseignants qualifiés pourrait, selon l’OIS, être une solution efficace pour combler les lacunes actuelles et assurer un meilleur encadrement des élèves à travers le pays.