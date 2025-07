L’Etudiant stagiaire Y. Ndong pompe 2,6millions des recettes de Elton pour parier sur 1Xbet

Gérante de la station Elton de Grand-Mbao (Cap des Biches), Awa Gueye a été stupéfaite, en fin de journée du samedi 12 juillet, de découvrir un trou dans la comptabilité de la caisse. Après vérification, elle constate des mouvements financiers suspects sur le compte professionnel de la station, principalement via l'application Wave. Elle saisit immédiatement la Brigade de la Zone Franche Industrielle de Keur Massar pour signaler ces irrégularités.







Dans sa plainte, informe l’Observateur, la gérante désigne un stagiaire récemment affecté, comme principal suspect. Les gendarmes se rendent aussitôt sur place et interpellent Youssoupha Ndong (29 ans), originaire de Foundiougne, étudiant en Lettres à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, marié et père d'un enfant. Il était en stage dans l'entreprise depuis décembre 2024.







Le quotidien du Groupe Futurs médias renseigne que les faits remontent à la veille de l'arrestation, le vendredi 11 juillet. Pris dans une impasse financière, le jeune homme explique avoir voulu rembourser un crédit de 80.000 FCfa. Ayant pris son service à 15H il a discrètement initié dix transferts suc cessifs depuis le compte professionnel de la station vers son propre compte. Les montants enregistrés sont précis : 2 fois 30.000 FCfa, 2 fois 300.000 FCfa, 3 fois 500.000 FCfa, 1 fois 100.000 FCfa, 1 fois 40.000 FCfa, 1 fois 200.000 FCfa, auxquels s'ajoute un écart non justifié de 110.546 FCfa, portant le total à 2 610 546 FCfa.















Tout ça pour 1Xbet…











L'intégralité de la somme a été utilisée le jour même sur l'application ixBet, dans une série de mises perdues. Selon ses propres mots, « il n'avait jamais parié auparavant et a tout perdu dès sa première journée sur la plateforme. »







Face aux enquêteurs, Youssoupha Ndong reconnaît les faits sans détour. Il explique avoir agi seul, motivé par l'obsession de solder sa dette. Néanmoins, une contradiction apparaît: au cours de l'enquête préliminaire, il avait déclaré avoir remis 500.000 FCfa à sa mère. À la barre, il reviendra sur cette version et niera catégoriquement cette remise.







À l'audience, le prévenu se présente comme un jeune homme en difficulté, ayant travaillé auparavant comme marchand pour subvenir aux besoins de sa famille. Il dit regretter profondément son geste, qu'il qualifie de «faiblesse passagère», et propose de rembourser intégralement la somme volée. Ce qui est fait après que sa famille a rassemblé la somme remise à l'avocat de la partie civile. Le juge évoque alors la possibilité d'un aménagement de peine, d'autant plus que, dans un esprit d'apaisement, la société Elton accepte de renoncer à l'exercice de ses droit civils, Youssoupha Ndong consent aussitôt à effectuer des travaux d'intérêt général pour la société, en plus de sa peine d'emprisonnement. Le tribunal approuve cet aménagement de peine. Le prévenu est finalement condamné à un mois de prison ferme, assorti de 48H de travail bénévole pour l'entreprise Elton, lésée.