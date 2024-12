L'Enfer derrière les portes closes de Touba : Quand un tailleur transforme des adolescents en pions d'un chantage sexuel

Dans la ville sainte de Touba, une affaire sordide a récemment été mise au jour, ébranlant la communauté et suscitant une vague d'indignation. Selon le quotidien L’Observateur, un jeune tailleur de 24 ans, Aliou Badara Ba, a été arrêté pour avoir orchestré un réseau de chantage et d'abus sexuels impliquant des mineurs et des femmes adultes.



Depuis décembre 2024, les habitants de Touba vivent sous le choc des révélations concernant les actes odieux perpétrés par Aliou Badara Ba. Pendant deux ans, cet homme a abusé de garçons âgés de 10 à 14 ans, les filmant dans des situations compromettantes pour ensuite les contraindre à des actes sexuels avec des femmes plus âgées, tout en enregistrant ces scènes avec son téléphone portable.



Le quotidien L’Observateur rapporte que l'arrestation d'Aliou Badara Ba a été accueillie par des cris de soulagement de la part des mères des victimes, qui ont envahi la gendarmerie de la brigade de recherches de Touba. Ces femmes, dont les enfants ont été transformés en objets sexuels, ont enfin vu la fin d'un cauchemar qui a duré bien trop longtemps.



L'affaire a éclaté lorsque O. Ndiouck, un apprenti-chauffeur de 14 ans, a trouvé le courage de confier à sa mère les abus qu'il subissait. Depuis 2022, Aliou Badara Ba le forçait à verser quotidiennement une somme de 3150 FCFA sous la menace de publier des images compromettantes sur les réseaux sociaux. Ce témoignage poignant a poussé la mère de l'adolescent à porter plainte, déclenchant une enquête qui a conduit à l'arrestation du tailleur.



Lors de son arrestation, les forces de l'ordre ont saisi un téléphone contenant de nombreuses vidéos obscènes, confirmant les accusations portées contre lui. Aliou Badara Ba a admis les faits, impliquant également un complice, D. H., actuellement recherché par la police.



Les révélations de cette affaire ont mis en lumière un réseau complexe de chantage et d'exploitation sexuelle, touchant de nombreuses victimes, dont certaines ont été déplacées par leurs parents pour échapper aux griffes de leur bourreau. Aliou Badara Ba a été déféré au parquet de Diourbel, tandis que la communauté de Touba tente de se reconstruire après ce scandale.



Cette affaire soulève des questions cruciales sur la protection des enfants et la nécessité de renforcer les mesures de prévention et de répression de tels crimes. Les autorités locales sont désormais sous pression pour assurer la sécurité des jeunes et restaurer la confiance au sein de la communauté.