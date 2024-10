L'Armée lance la campagne Nationale de Solidarité "Dello Njukkal" aux jambars, à partir du 12 octobre

L'État Major-Général des Armées a initié une campagne nationale de solidarité au profit des blessés en opérations et militaires invalides, prévue dans la période du 12 octobre au 19 décembre 2024. Une activité qui entre dans le cadre de la mise en œuvre de la politique sociale des armées. La cérémonie officielle est prévue ce samedi 12 octobre 2024 au Cercle Messe des Officiers sous la présidence de Pm, Ousmane Sonko, renseigne le communiqué de la Direction de l'Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA).



Selon le directeur, Capitaine de Vaisseau Ibrahima Sow, "cette initiative fait suite à la volonté exprimée par de nombreuses personnalités physiques et morales et des citoyens de toutes les couches sociales de contribuer à l'effort important déjà consenti par l'Etat pour accompagner les valeureux fils de la nation".



En effet, poursuit le communiqué exploité par Dakaractu, la campagne "Dello Njukkal", qui constitue une véritable manifestation du concept- Armée-Nation , vise à encadrer cet élan spontané de solidarité nationale. Ainsi, elle permet de mobiliser des ressources financières conséquentes pour un financement de projets structurants déjà identifiés, afin d'améliorer l'autonomie sociale de ces personnels qui ont, chacun, fait preuve de sacrifice au service de la nation", conclut la Dirpa.