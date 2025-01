L’Afrique Ne Doit Rien à la France : Une Réponse au Président Macron (Par Dr Ndiouga Fall Dieng)

Dans une récente déclaration, le Président Emmanuel Macron a suggéré que les nations africaines devraient exprimer leur gratitude envers la France pour son rôle historique sur le continent. De tels propos, à la fois condescendants et erronés, témoignent d’une méconnaissance flagrante de l’histoire et des conséquences durables de l’exploitation coloniale.



Pendant des siècles, la France a exploité les peuples et les ressources de l’Afrique pour bâtir sa richesse et son influence mondiale. Des millions d’Africains ont été réduits en esclavage, travaillant dans des conditions inhumaines pour alimenter la croissance économique française. Sous la colonisation, les ressources naturelles de l’Afrique—l’or, les diamants, le pétrole, et bien d’autres—ont été massivement pillées, enrichissant la France tout en laissant les économies africaines appauvries et dépendantes. Ces blessures restent visibles aujourd’hui à travers la pauvreté et l’instabilité qui touchent encore de nombreuses régions du continent.



Même après les indépendances, la France a continué de maintenir son emprise sur ses anciennes colonies par des mécanismes néocoloniaux. Le franc CFA, par exemple, est un outil de domination économique imposé par la France qui prive les nations africaines de leur souveraineté monétaire. À cela s’ajoutent les interventions militaires françaises et le soutien à des régimes autoritaires, qui ont souvent accentué l’instabilité politique, plaçant les intérêts géopolitiques de la France au-dessus du bien-être des populations africaines.



Dans ce contexte, la demande de gratitude du Président Macron n’est pas seulement déplacée, elle est insultante. Si quelqu’un doit des remerciements, c’est bien la France envers l’Afrique, pour des siècles d’exploitation, de souffrances et de pillages.



Aujourd’hui, l’Afrique n’est plus le partenaire subordonné que la France considérait comme un simple réservoir de ressources. Le continent se lève, avec des nations qui affirment leur souveraineté et reprennent le contrôle de leur narration. Plutôt que de faire la leçon à l’Afrique, le Président Macron devrait s’atteler à établir des relations fondées sur le respect mutuel, l’équité, et la reconnaissance des injustices historiques.



Les Africains ne réclament ni charité ni excuses teintées de condescendance. Ce qu’ils exigent, c’est une confrontation honnête avec le passé et des partenariats équitables qui honorent leur contribution au développement mondial. Tout autre discours serait une insulte aux progrès réalisés par l’Afrique et, paradoxalement, par la France elle-même.



Il est temps que le Président Macron comprenne que l’ère du paternalisme est révolue. L’Afrique ne doit rien à la France—c’est la France qui doit justice à l’Afrique.

Dr Ndiouga Fall Dieng