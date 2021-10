Koungheul : Les partisans de Fanta Sall prônent la candidature de leur leader et taclent l'équipe municipale.

À Koungheul, les partisans de la députée Fanta Sall sont déterminés à briguer les suffrages de la population aux prochaines locales.



Lors d'un face-à-face avec la presse, ils ont mis en exergue les nombreuses actions de la dame au profit des habitants de cette contrée.



Et ces actions ont pour noms : appuis pour les groupements de femmes, le mouvement sportif, les lieux de culte etc, distribution de masques et de flacons de gel dans le cadre de la lutte contre la pandémie, contribution à de nombreuses infrastructures, la liste étant loin d'être exhaustive.



D'après eux, l'équipe municipale actuelle avec à sa tête l'édile de la commune de Koungheul, peine à traduire en actes les doléances de ses administrés.



C'est pourquoi, les partisans de Fanta Sall de pointer du doigt les limites de cette équipe et d'interpeller directement le président Macky Sall sur les nombreuses attentes de la population par rapport aux différentes compétences qui sont transférées à cette municipalité.



Pour sortir la population de Koungheul de l'ornière, ils ont décidé de proposer au chef de l'État la candidature de la députée Fanta Sall qui est, selon eux, l'unique alternative pour une bonne marche des affaires de cette cité"...