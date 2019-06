Koungheul / Affrontements entre gendarmes et Jakartamen : La traque a démarré... Les premières arrestations s'effectuent.

L'attaque perpétrée ce samedi par les Jakartamen contre les gendarmes de Koungheul ne restera pas impunie.



D'ailleurs, suite au saccage de la brigade de la gendarmerie nationale de Koungheul, quelques arrestations viennent d'être enregistrées du côté des frondeurs qui pour la plupart, ont pris la tangente pour ne pas subir les représailles.



Selon une source sur place, après la manifestation des Jakartamen, la gendarmerie a mis la main sur la caméra d'un reporter sur laquelle les cerveaux de la fronde ont été identifiés, puis traqués par la suite jusqu'à leurs derniers retranchements.



Parmi les arrestations, l'on nous signale que le plus grand diffuseur de Koungheul via les réseaux câblés a été arrêté avant d'être libéré dans la même journée.

Cet après-midi, le préfet de Koungheul, le commandant et l'adjoint au maire, se sont rendus à la brigade pour constater les dégâts...