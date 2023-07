Koumpentoum/Présidentielle 2024 : “Nous félicitons le chef de l’État et réitérons notre engagement infaillible à ses cotés pour accompagner le candidat qu’il proposera.” (Oumar Sy, BBY)

La coalition Benno Bokk Yakkar de Koumpentoum et la majorité présidentielle élargie, sous la présidence du coordonnateur départemental de Koumpentoum, M. Oumar Sy, les Maires, les responsables politiques, les militants et sympathisants se sont réunis pour apprécier la quintessence de l’adresse à la nation du Président de la République son excellence Monsieur Macky SALL à la date du 03 juillet 2023 ; marqué par l’annonce officielle de sa décision de ne pas participer à l’élection présidentielle du 25 février 2024.



La coalition BBY du Département de Koumpentoum, bien que surpris par la décision “salue cette décision et félicite son excellence le Président Macky Sall pour la densité exceptionnelle et la portée historique de ce discours. Le chef de l’État a fait honneur aux démocrates du Sénégal et de l’Afrique, par sa constance dans sa posture fondée sur le respect de la parole donnée”, estiment-ils.

Selon les membres de la mouvance présidentielle dans le département de Koumpentoum, “cette décision, comme l’a rappelé le chef de l’État, est une invite à protéger la nation dans son unité, sa résilience, et son ambition de poursuivre son élan d’émergence dans la paix, la stabilité, la prospérité et la consolidation d’un État de droit de référence.”

À cet effet, le département de Koumpentoum “remercie le président de la République pour son œuvre grandiose, son sens de la responsabilité et lui assure un engagement infaillible à ses cotés pour soutenir et accompagner le candidat de la coalition qu’il proposera”, concluent-ils...