Koumpentoum / Kouthiaba Wolof : Un violent incendie fait un mort et plusieurs dégâts matériels à Sinthiou Ngalom.

Un violent incendie s’est déclaré hier au village de Sinthiou Ngalom, commune de Kouthiaba Wolof, dans le département de Koumpentoum. Le bilan fait état d’un mort et de plusieurs dégât matériels estimés à plusieurs millions. En effet, des populations sinistrées ont perdu toutes leurs récoltes. Les éléments de la brigade de sapeurs-pompiers de Koumpentoum s'y sont rendus et on pu sauver ce qui pouvait encore l’être.

Le maire de la commune, par ailleurs Dg de l’AdL, M. Abdoulaye Ndao, a effectué le déplacement sur les lieux pour apporter son soutien...