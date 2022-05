Korité 2022 : la communauté Layène a effectué la prière dans la ferveur.

Les fidèles Layène sont venus de toutes les localités de la capitale dakaroise pour assister à la prière de ce lundi 2 mai, marquant la fin du mois de Ramadan. Tous de blanc vêtus, ils ont pris d’assaut Diamalaye, l’espace de culte réservé aux différentes cérémonies religieuses de la confrérie où est dressée le mausolée du fondateur de la voie, Limamou Lahi Al Mahdi. Hommes comme femmes ont été nombreux à prendre part à la prière de l’Aïd El Kébir.



Comme à l’accoutumée, l’imam Seydina Mame Libasse Thiaw Lahi a dirigé la prière de la Korité après des chants en chœur témoignant de l’unicité d’Allah. Une prière effectuée dans la ferveur et la bonne humeur.



Le porte-parole de la communauté, Seydina Issa Lahi a, au terme de la prière, plaidé pour plus d’assistance dans l’organisation des prières événementielles. Il a fait part des difficultés dans la mobilité à Yoff afin de permettre à tous les fidèles de pouvoir prendre part à la prière.



Pour sa part, le maire de Yoff, Seydina Issa Laye Sambe, a exprimé son pardon à l’ensemble de la communauté et à tous les yoffois avant de leur souhaiter une très bonne fête.