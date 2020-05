Korité 2020 : Une vingtaine de véhicules bloqués sur l'autoroute.

Ils étaient nombreux ceux-là qui voulaient célébrer la Korité en famille. Munis de leurs "autorisations de circuler", ils ont été malheureusement arrêtés à la frontière entre Dakar et Thiès au péage de Toglou, où la gendarmerie veille au grain. Ainsi, c'est une situation difficile que ces derniers ont vécu sur l'autoroute à péage et sur la route nationale. Tous les laissez-passer sont annulés, et les automobilistes sommés de faire demi tour. Une longue file de voitures stationnées dans les aires de repos des péages. À Toglou, frontière entre Dakar et Thiès, la gendarmerie récupère tout, permis et autorisations. La situation est intenable pour ceux qui voulaient aller célébrer la Korité en famille munis de leur laissez-passer. Parmi eux, de hauts responsables du pays, qui ont été obligés de retourner à Dakar...