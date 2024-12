Kolda: Lancement de plusieurs projets structurants par les autorités locales

Les autorités locales de Kolda ont procédé au lancement de plusieurs projets ambitieux pour booster le développement de la région. En tête de ces initiatives, la pose de la première pierre du futur stade municipal, une infrastructure de dernière génération qui offre un espace adapté pour les compétitions, les entraînements et les événements communautaires pour les jeunes sportifs et les amateurs de sport de la ville. En effet, d'autres initiatives structurantes ont également été lancées à savoir le centre socio-collectif pour la jeunesse situé sur le site de l'ancienne gare routière qui comprend une salle de spectacle de 500 places, un centre informatique et multimédia, un bloc administratif et un incubateur destiné à soutenir les projets innovants des jeunes.



À cela s'ajoute, le hub de transformation des femmes, un espace dédié à la valorisation des produits locaux, qui a également vu la pose de sa première pierre à travers un investissement de 100 millions de FCFA. Ce hub ambitionne de renforcer les capacités économiques des femmes de la région et de promouvoir l’entrepreneuriat féminin. La fourrière municipale, nouvellement lancée, vise à lutter contre le stationnement anarchique et à améliorer la mobilité urbaine. Lors de ces différentes cérémonies, le maire El Hadji Mamadou Diao a rappelé que ces projets s’inscrivent dans une vision globale de transformation de Kolda, visant à améliorer la qualité de vie des habitants et à promouvoir le développement économique et social. Il a également précisé que ces réalisations sont distinctes des projets prévus pour l’année 2025.



À rappeler que les cérémonies de pose de première pierre ont été précédées par le vote du budget de la ville de kolda. Ledit budget passe ainsi à plus de 1.645.000.000 de Fcfa, compte non tenu des fonds de dotation...