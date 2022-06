Kidira / Poste de Douane et de la DPAF : « Vous êtes les garants de notre économie… Nous avons encore besoin de votre engagement. » (Gouverneur)

En marge de la tournée économique entamée depuis le mardi 21 juin 2022, le gouverneur de la région de Tambacounda a tenu à visiter des postes de la douane et de la Direction de la Police des Airs et des Frontières de la commune de Kidira. En effet, à quelques mètres du Mali, la commune de Kidira joue un rôle important dans les relations diplomatiques et territoriales entre les deux pays.

Ainsi, dans les offices des contrôleurs des frontières, « Je suis venu vous apporter les encouragements de l’État. Nous savons que vous travaillez dans les conditions que nous avons vues. Nous savons également que de manière quotidienne, vous accomplissez les missions confiées à la douane consistant à travailler au niveau de la frontière tant pour la sortie des marchandises vers les pays limitrophes, que pour le dédouanement des marchandises qui doivent entrer dans le pays », rappelle le gouverneur Oumar Mamadou Baldé.

Venu en administrateur régional et représentant du gouvernement du Sénégal, le gouverneur a porté envers les chefs de poste un message de satisfaction et de soutien. « C’était pour vous encourager et rappeler comme on le dit très souvent, vous êtes les soldats de notre économie. Donc nous avons encore besoin de votre engagement, nous savons que l’État est en train de faire des efforts pour vous mettre dans les meilleures conditions, nous savons également l'attention du directeur général des douanes par rapport au bureau de Kidira », a dit le Gouverneur de région avant de soutenir : « je suis à peu près certain que les résultats que vous avez faits l’année dernière seront multipliés à la fin 2022 en terme de recettes et de rentrées », a terminé le gouverneur Oumar Mamadou Baldé.