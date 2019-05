Khadidiatou Diallo, IA de Kaolack : " Pour l'anticipé de philosophie, tout est calé…"

Lors de la revue annuelle du secteur de l'éducation et de la formation dans la région de Kaolack, l'Inspectrice d'Académie, madame Khadidiatou Diallo, a fait le bilan des préparatifs pour les prochains examens, notamment l'anticipé de philosophie. À la croire, toutes les dispositions ont été prises en amont pour que les élèves puissent composer dans de bonnes conditions.

" Nous avons commencé les préparatifs depuis longtemps. Et pour le CFEE et le BFEM, on a lancé les convocations pour les commissions spéciales. Nous avons tenu beaucoup de réunions pour voir les statistiques, le nombre de surveillants…" Parlant de l'anticipé de philosophie qui aura lieu le 29 mai prochain, l'IA de Kaolack a aussi fait savoir que tout est fin prêt. " Pour l'anticipé du Baccalauréat, c'est le 29, tout est calé. Les présidents de jury sont en train d'être formés et on leur a remis leurs clés…"