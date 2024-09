Kédougou: Un camion gros porteur heurte mortellement un gendarme et en blesse un autre, au village de Kharakhéna

Un accident mortel a eu lieu, ce samedi 21 septembre 2024 vers le village de Kharakhéna à Kédougou. Un camion gros porteur a heurté une moto sur le corridor Dakar-Bamako, tuant un gendarme et blessant un autre qui se trouverait dans un état ‘’très grave’’, renseigne l’APS qui cite une source sécuritaire. Le choc a eu lieu hier aux environs de 22h, au village aurifère de Kharakhéna, dans la commune de Bembou, précise la même source.



Ainsi poursuit l'APS, " Il s’agit de deux gendarmes en service au poste du Groupe d’action rapides – Surveillance et intervention au Sahel (Garsi) de Gamba Gamba, qui revenaient du village de Kharakhéna pour des achats", explique-t-elle.



Les victimes " ont été violemment heurtées par un camion allant vers la ville de Kédougou". Le conducteur du camion gros porteur aurait pris la fuite après les faits. Les victimes ont été transférées au centre de santé de Saraya.



Une enquête a été ouverte par la brigade territoriale de la gendarmerie de Saraya pour retrouver le conducteur et le camion mis en cause, souligne l'APS.