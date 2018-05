Kédougou : Spectaculaire opération de sauvetage à Iwol à 493 m d’altitude au-dessus du village de Ibel.

Un incident d'une rare violence s'est produit à Iwol faisant des blessés graves dont des femmes. Avec un accès très difficile, Iwol se trouve à 493 mètres en altitude, surplombant le village d'Ibel (arrondissement de Bandafassy). Les sapeurs-pompiers sous la conduite du lieutenant Thiémokho Dione, malgré les difficultés à faire passer leur citerne et l'ambulance de secours, ont escaladé la montagne pour aller porter secours aux populations loin de toute route et d'eau à suffisance. Les soldats du feu ont pu extraire des flammes les femmes qui étaient prises au piège, alors qu'elles préparaient une boisson à base de mil pour les fêtes d'initiation prochaines.

Les blessés ont été acheminés vers l'ambulance qui était stationnée à presque 3 kms pour leur évacuation aux urgences de l'hôpital de Kédougou. Plus d'une dizaine de canaris remplis de boisson traditionnelle (hydromiel) qui étaient en préparation, ont explosé faisant ainsi beaucoup de blessés, en majorité des femmes.

Le lieutenant Dione et ses éléments ont fait preuve d'un grand courage en parcourant en pleine nuit presque 25 km de route avant d'escalader les 493 m de la montagne Iwol avec tous les risques que cela comporte.

Selon nos confrères de la radio ’’DIKKE FM’’, ils ont utilisé une méthode traditionnelle de transport avec des bambous et des pagnes pour porter les blessés, grâce à la collaboration du Pdg de Kédougou matériaux Amadou Korka Ba pour acheminer les blessés à Kédougou. Pour rappel, Iwol qui est un village essentiellement Bédick est aussi un village touristique avec le plus grand Baobab qui fait 36 m de diamètre...