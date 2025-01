Kazu Rajab : Quand la dévotion des Baye Fall éclaire

À quelques heures du début du Magal de Kazzu Rajab, l’atmosphère à Ndindy est imprégnée de dévotion et de ferveur spirituelle. Dans la nuit calme, les fidèles se rassemblent, les voix s’élèvent en un chœur harmonieux de Zikr, ces chants religieux puissants, dédiés à rendre hommage à Serigne Fallou Mbacké, l’héritier spirituel de Cheikh Ahmadou Bamba. Ces moments de recueillement, où chaque syllabe prononcée vibre d’une sincérité profonde, rappellent l’engagement indéfectible de Serigne Fallou envers la foi et la religion. La mélodie des Zikr sert de lien entre le monde terrestre et le divin, un pont pour les cœurs des croyants qui se connectent à l’esprit de celui qui incarna l’humilité et la dévotion inébranlable.







Serigne Fallou Mbacké, à travers sa vie et son œuvre, incarne un modèle de foi pure, de rigueur et de service à Dieu. Sous son khalifat, la ville sainte de Touba a prospéré, non seulement sur le plan matériel avec la construction de la grande mosquée, mais aussi sur le plan spirituel, grâce à son enseignement de l’amour divin et de l’unité entre les croyants. Sa capacité à allier savoir et humilité, sa foi inaltérable en l’unicité de Dieu, et son engagement envers la transmission de l’héritage de Cheikh Ahmadou Bamba continuent d’inspirer des générations de mourides. Ce soir-là, les Zikr, simples mais puissants, ne sont pas qu’un hommage; ils sont le reflet de l’amour et du respect que les fidèles portent à ce grand marabout, et une promesse de continuer à suivre sa voie spirituelle, en dépit des épreuves de la vie.