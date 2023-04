Kaolack: Vol des biens d'une canadienne dans un hôtel de la place...2 vigiles déférés au parquet.

Une cliente canadienne d'origine Sierra léonaise du nom de J. Sucker a été victime d'un vol sans précédent dans un receptif de la place à Kaolack commune.



En effet, elle s'est réveillée dans la chambre 126 de cet hôtel en constatant le vol de son sac. Et lorsqu'elle est sortie pour aller denoncer cet acte à la direction, le voleur qui s'était retranché non loin de la chambre, l'a tenu en respect en la fouillant avant de s'emparer de son iPhone 14 pro max, un iPod et ses cartes crédits.



Aux dernières nouvelles, la direction de l'hôtel a porté plainte contre X et les deux vigiles qui étaient de jours ont été interpellés et déférés au parquet.



Quant à la victime, elle a tout simplement décidé de traduire la direction de l'hôtel devant la justice en martelant que l'hôtel devait assuré sa sécurité et celle de ses biens. L'enquête suit son cours...