Kaolack/Pour une agriculture durable: L'USSEIN lance son "Université d'été"..

L'Université du Sine Saloum El-Hadj Ibrahima Niass (USSEIN) en partenariat avec l’Université WEIHENSTEPHAN-TRIESDORF d’Allemagne, le BBW et le Cercle des machines, a procédé, lundi 23 septembre 2024, au lancement de l'Université d'été, à l’Amphithéâtre du campus de Mbadakhoune. Prévue du 23 septembre au 3 novembre, cette activité a pour thème : «Approches technico-économiques de l’agro équipements et du numérique pour une agriculture durable au Sénégal» et vise à apporter des solutions pour une agriculture durable».



Avoir une agriculture durable, telle est la volonté des autorités universitaires de l'USSEIN. Ainsi, le Professeur Ndeye Coumba Touré Kane, la Rectrice de l'USSEIN se réjouit d'une telle activité dont l'objectif est d'essayer de résoudre les problèmes auxquels les agriculteurs sénégalais sont confrontés en vue d'avoir une agriculture durable, diversifiée et une souveraineté alimentaire. «L'événement qui nous réunit aujourd'hui est le lancement de l'université d'été, une université d'été axée à la digitalisation de l'administration et à la mécanisation de l'agriculture pour une agriculture durable et aussi atteindre la souveraineté alimentaire, une question qui est actuellement au cœur de l'actualité. Pour atteindre ce but, l'université aura besoin d'un capital humain et les jeunes seront très bien formés», a-t-elle affirmé.



Prenant la parole, Léa Hélène, la chargée du projet fem-fisc de BBW, a expliqué l'implication du projet dans l'initiative de l'Université d'été. «Nous avons choisi l'approche technico-économique, parce qu'on est passé aux valeurs sans qu'on environne notre formation. Avec nos projets sur l'orientation vers le besoin et aussi vers l'action. Nous voulons vraiment que les étudiants soient en contact avec le groupe cible. Ainsi la première phase de cette approche est l'analyse des besoins, être en communication avec les paysans, échanger et comprendre leurs besoins. La deuxième phase est de développer des projets pour résoudre les problématiques et pour développer des prototypes présentés au groupe cible», a-t-elle ajouté. A en croire cette dernière, «la finalité de ce projet est d'abord de développer les compétences des étudiants, de comprendre les problématiques sur place, ensuite d'avoir des instruments d'analyse des besoins mais aussi des instruments de développement des idées. Avec les étudiants, nous allons ensemble former des méthodes différentes pour développer de différentes idées et échanger avec le groupe cible, tout en permettant aux étudiants d'être capacités en développant des idées».







Venu représenter le Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) à l’occasion de la cérémonie de lancement de l'Université d'été, le professeur Olivier Sagna, Directeur des études et de la coopération, a magnifié cette initiative qui s'inscrit dans le cadre de la formation pratique des étudiants. «Vu que la problématique est que les étudiants vont réfléchir à comment s'inscrire dans l'utilisation de machines agricoles, du numérique pour ce qu'on appelle une agriculture intelligente, ils vont travailler sur des cas pratiques. L'USSEIN avec sa vocation agricole s'inscrit pleinement dans les axes prioritaires des nouvelles politiques publiques qui ont été indiquées, notamment la question de la souveraineté agricole et alimentaire. Dans le but d'atteindre ces objectifs, ils auront besoin de former des ressources humaines qui contribueront à moderniser l'agriculture dans le futur», a-t-il soutenu. Pour lui, cette dimension de l'université d'été s'inscrit parfaitement dans les directives données par le président de la République lors du conseil des ministres du 28 août, dans lequel, il a demandé au ministre de l'agriculture (MESRI) de préparer une nouvelle stratégie de développement de l'enseignement supérieur.



A noter que ces cours d'été se font en différentes phases. Une phase préparatoire qui aura lieu à partir du 26 août pour une durée de quatre semaines. La deuxième phase, la mise en œuvre, une période durant laquelle les étudiants sélectionnés vont travailler en parfaite collaboration avec les enseignants, les producteurs et le cercle des machines qui vont les accompagner dans le but de proposer des solutions aux problèmes des agriculteurs. Cette phase se fera en deux semaines et pour finir la phase de suivi et la phase d'accélération.