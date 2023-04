Kaolack / Ndogou Républicain : le mouvement national des Enseignants Républicains loue les réalisations du Président Macky Sall dans le secteur de l’éducation et de la formation.

Le mouvement national des Enseignants Républicains (MNER/Kl) a initié hier après-midi un Ndogou Républicain sous le thème "Les Réalisations du Président Macky Sall dans le secteur de l’éducation et de la formation".

Ce forum qui a réuni tous les enseignants de la mouvance présidentielle, était une occasion de mettre en exergue leur engagement pour une mobilisation en direction de 2024. Le coordinateur départemental dudit mouvement, El Hadj Oumar Boye en a ainsi donné un avant goût consistant à sensibiliser davantage les populations sur les réalisations du président Macky Sall afin que ces dernières puissent lui accorder un autre mandat.

Pour sa part, le professeur Ousseynou Diop, directeur du Centre régional des œuvres universitaires et sociales du Sine Saloum qui était parmi les conférenciers, est revenu sur les différentes réalisations du chef de l'État dans le secteur de l'éducation et de la formation. Et il s'agit entre autres, de "l’élargissement de la carte universitaire qui fait passer les universités de 5 en 2012 à 10 universités en 2022. La mise en place du réseau des instituts supérieurs d'enseignement professionnel à savoir les ISEP qui sont aujourd’hui au nombre de 5. L'amélioration des conditions sociales à travers le rehaussement de la bourse des étudiants qui est passée de 18.000 Fcfa à 20.000 Fcfa pour la demi bourse, de 36.000 Fcfa à 40.000 Fcfa pour la bourse entière et de 60.000 Fcfa à 75.000 Fcfa pour la bourse de troisième cycle. La réduction du coût de la restauration dans les universités avec l'avènement de son Excellence le Président de la République par le ticket du petit-déjeuner qui coûte maintenant 50 Fcfa au lieu de 75 Fcfa et le déjeuner à 100 Fcfa avec 150 Fcfa avant 2012", a-t-il fait remarquer. Nonobstant la revalorisation des salaires des enseignants du supérieur ainsi que la revalorisation de la retraite à 85% etc... De quoi, dit-il, vulgariser ces réalisations afin que la population soit au même niveau d'information.

Le coordinateur départemental du mouvement national des Enseignants Républicains, El Hadj Oumar Boye a noté que ces réalisations ont apaisé la tension dans les universités et permis aux étudiants d’être dans une situation confortable. Fort de tout cela, le MNER a décidé d'investir le Président Macky Sall pour un second quinquennat en vue d'assurer la continuité...