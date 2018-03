Kaolack : Mouvement d'humeur des étudiants du centre régional de formation en santé

Les étudiants du centre régional de formation en santé de Kaolack ont fait face ce matin à la presse locale pour crier leur ras-le-bol. Les raisons de cette manifestation sont liées au non paiement de leurs bourses et surtout au manque de considération à leur égard de la part de leur ministère de tutelle. « Les étudiants sont vraiment outrés à cause de 9 mois d'arriérés de bourse et nous jugeons que c'est inadmissible. Les autorités ne nous considèrent pas ici au CRFS de Kaolack. Les pécules de stage de l'année 2017 jusqu'à présent n'ont pas été payés. D'après une source, le ministère de la santé vient d'accorder une faveur aux étudiants de l'école nationale de développement sanitaire et sociale(ENDSS) à propos de l'application du système (Licence-Master-Doctorat) mais aussi de la mise en vigueur de la licence et la séparation des examens de sortie », a martelé Bathie Faye, étudiant en deuxième année section infirmière d'État.