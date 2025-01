Kaolack / Manque d'eau potable et insécurité : Les populations des quartiers Darou Ridwane et Samba Moussa arborent des brassards rouges et interpellent les autorités

Les habitants de Darou Ridwane Extension et Samba Moussa situés dans la commune de Kaolack, ont arboré hier des brassards rouges pour réclamer de l'eau potable et dénoncer par la même occasion l'insécurité qui sévit dans leurs quartiers.

"Nous sommes là aujourd'hui pour réclamer de l'eau potable dans nos quartiers. C'est frustrant de voir que Darou Ridwane n'a qu'un seul robinet. Nous sommes obligés de nous lever à 5 heures du matin pour avoir du liquide précieux alors que la quantité n'est même pas suffisante. Et pour trouver de l’eau à partir de ce robinet, il va falloir suivre une longue file d’attente. Dès fois, les femmes se querellent pour obtenir de l'eau", a déploré Adama Diaw, habitante de Darou Ridwane.

Abondant dans le même sens, Ismaila Konaté, habitant de Ngadé de renchérir: " Nous sommes obligés de nous rabattre sur les "saillanes" (petits puits) avec tous les risques qui y sont. De plus, nous vivons ici à la merci des risques de maladies hydriques car nous n’avons pas accès à l’eau potable. Les autorités n’ont rien fait pour nous. C'est comme si nous ne faisons pas partie de Kaolack alors que nous sommes juste derrière la mosquée Ndiouga Kébé".

Ces populations dénoncent également l’insécurité grandissante du fait de l’obscurité ambiante qui règne dans leurs quartiers. "Les populations n'osent plus sortir à certaines heures la nuit à cause de l'insécurité à Samba Moussa. Notre quartier n'est pas suffisamment éclairé. On est à la merci des bandits et des serpents", a dénoncé Fatou Diop.

Selon elle, cette situation ne peut plus continuer. C'est pourquoi, "nous demandons aux autorités de nous venir en aide parce que nous sommes vraiment fatigués", a t-elle conclu. Les populations ont également porté le plaidoyer pour le lotissement de leurs quartiers...