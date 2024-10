Kaolack / Législatives2024 : Andel Kitane gèle ses activités au sein de «Jam ak Jarin» d’Amadou Bâ

« Il y a du lobbying autour du leader de la coalition "Jam Ak Jarin" de Amadou Bâ ». C’est l’avis du porte-parole des adjoints aux maires du Sénégal et président du mouvement Kaolack épanoui et prospère (KEP), Andel Kitane qui digère mal son absence des listes pour les législatives anticipées.

Selon lui, « il y a un manque de respect notoire des leaders qui accompagnent Amadou Bâ ». « Ils m’ont fait croire que j’allais faire partie de ceux qui vont représenter « Jam Ak Jarin » dans le département du Saloum, mais à ma grande surprise, ces derniers sont passés outre sans m’informer, sans me rendre compte », regrette-t-il.

« J’ai été un fervent défenseur de Amadou Bâ à Kaolack et beaucoup de responsables politiques peuvent en témoigner. » Se sentant moralement lésé dans cette course à la députation, Andel Kitane a décidé de geler ses activités politiques au sein de ladite coalition. « Comment peut-on me faire croire que j’allais figurer sur la liste nationale alors que ce n’était que des jeux pour m’écarter de la course pour leurs propres intérêts ? », s’interroge-t-il. D'ailleurs, Andel Kitane promet à ses militants de revenir dans les prochains jours pour se prononcer sur son avenir politique avec son mouvement KEP et surtout de la décision qui sera prise en parfaite concertation avec ses grands responsables pour ces prochaines joutes.