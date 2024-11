Kaolack / Législatives 2024 : « Notre posture sera celle d’un député au service de sa communauté... » (Zeynabou Cissé, UGP)

L’éducation, les daaras, les femmes, les enfants, les jeunes diplômés en chômage sont les principales préoccupations de l’Union des Groupes Patriotiques (UGP) du Dr Moustapha Mbacké Diagne. La 2 ème sur la liste nationale de l’UGP, Zeynabou Cissé qui faisait face à la presse s’engage à défendre ses points essentiels pour atteindre le développement de Kaolack et du Sénégal une fois élue à l’assemblée. « Nous sommes les dignes kaolackois et Médina Baye est le centre névralgique de cette ville. Si nous sommes élues, les daaras, les femmes et les enfants seront au cœur de nos préoccupations. Les jeunes diplômés en chômage occuperont aussi une place non négligeable sur les questions que nous aurons à mettre sur la table de l’assemblée », promet-elle. Soulignant que « leurs stratégies pour cette campagne de législatives anticipées de 2024 nous nous concentrons sur le porte-à-porte pour sensibiliser les populations sur l’image que cette 15 ème législature doit refléter. »

Et d’ajouter : « Notre posture sera celle d’un député au service de sa communauté ». Zeynabou Cissé a notamment déploré « les lenteurs notées pour un plan d’assainissement, la prise en charge de la lancinante question de l'avancée des eaux salines sans oublier l’insalubrité grandissante des marchés ». Nous, neresterons pas en rade, dit-elle, à propos des chapelets de doléances pour la commune de Kaolack. « En tant que produit des daaras, j’appelle tous les fils de daaras à venir me soutenir pour le triomphe de notre coalition patriotique », a-t-elle fait savoir. Interpellée sur les séries de violences pendant cette période de campagne, Zeynabou Cissé invite les parents à sensibiliser leurs enfants. « J’invite les parents à conscientiser leurs enfants sur les conséquences des actes de violence et sur la promotion de la culture et de la paix, car le Sénégal nous appartient », a-t-elle soutenu.