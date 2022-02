Kaolack : Le Dr Alioune Diouf finance les femmes et remobilise ses troupes en vue des échéances prochaines.

Membre de l'Apr, le docteur Alioune Diouf vient de montrer la voie pour les prochaines élections législatives.



En effet, le président du mouvement national pour le Patriotisme et le développement social / FONK Sa REW (les vrais patriotes), a réuni les responsables femmes de Kaolack, pour mettre à leur disposition une enveloppe financière destinée à leur autonomisation.



Ainsi, il sera question pour les bénéficiaires de travailler ensemble avec cet argent pour pouvoir subvenir correctement aux besoins de leurs familles respectives.



Le docteur Alioune Diouf en a aussi profité pour remobiliser ses troupes en direction des élections législatives. L'objectif étant de permettre au président Macky Sall de gagner largement ses élections dans la commune et le département de Kaolack.



À signaler que des responsables politiques de la coalition Benno Bokk Yakaar ont pris part à cette rencontre dont Mapathé Ba, Sidy Traoré etc...