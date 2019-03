Kaolack : Le Directeur national de la Bceao pour le Sénégal exhorte les opérateurs économiques à passer à une phase active.

Lors d'une visite de courtoisie au niveau de la Chambre de commerce de Kaolack, suivie d'une séance de travail sur les conditions d'opérationalisation du dispositif de soutien aux financements des PME/PMI, avec les opérateurs économiques de la région de Kaolack, le directeur national de la Bceao pour le Sénégal, Mr Ahmadou Al Aminou Lô, a exhorté ces derniers à passer à une phase active. " Deux résultats concrets ont été obtenus. Le premier, c'est la proposition d'homologation des tarifs des structures d'appui et d'encadrement lorsqu'elles doivent accompagner les PME/ PMI. J'ai soumis les propositions au ministre en charge du Commerce et des PME, notre frère Alioune Sarr, pour lui suggérer en relation avec son collègue des finances, de procéder à la publication d'un arrêté conjoint sur ces tarifs. Nous nous sommes aussi entretenus avec l'association professionnelle des établissements financiers, à l'intérieur du comité d'identification des structures d'appui et d'encadrement des PME/ PMI pour arrêter un canevas ( type de demande de crédit). C'est dire que du côté de la Banque centrale et du gouvernement du Sénégal, ce qui devait être fait est fait et aujourd'hui la balle est dans le camp des opérateurs économiques...", a-t-il déclaré.



Le patron de la Bceao au Sénégal, est également revenu sur les performances de l'Union qui tourne depuis 4 à 5 ans autour de 7% de taux de croissance...