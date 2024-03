Kaolack / JI de la femme : Le PDG Baye Ciss célèbre les femmes de son groupe Cisscorp Holding

À l'instar des autres communautés et entreprises, le groupe Cisscorp Holding a célébré la journée internationale de la femme. Le Président directeur général dudit groupe, Baye Ciss, a saisi l'occasion pour réunir les femmes qui travaillent dans son groupe à Dakar et leurs collègues de Kaolack au Cissplaza dans la capitale du Sine-Saloum.

Baye Ciss a tenu à honorer ses femmes en partageant avec elles un petit déjeuner et un déjeuner digne d'un festin royal rehaussé des envolées, rythmes et chants du griot des VIP, Alassane Mbaye et de son orchestre.

Cette belle fête des femmes a été rehaussée par la présence des collaborateurs du PDG du groupe Cisscorp Holding, du maire de la commune de NDiaffate, de l'épouse du gouverneur de Kaolack venue représenter son mari et des dignitaires religieux.

Prenant la parole, l'épouse du Gouverneur a magnifié cette initiative de Baye Ciss qui œuvre d'arrache-pied pour promouvoir les femmes.

Le PDG de Cisscorp Holding, pour sa part, a invité ses dames à davantage travailler pour l'intérêt de l'entreprise afin qu'elles bénéficient des promotions qu'offre son groupe. Car, selon lui, beaucoup de projets sont en cours d'exécution. Non sans souligner son objectif qui est d'appuyer les femmes pour leur autonomisation.

À rappeler que Baye Ciss a offert un billet pour effectuer le pèlerinage à la Mecque qu'une dame de Cissagro a gagné après tirage...