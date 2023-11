Kaolack/ Incinération du présumé homosexuel: Les lourdes charges qui pèsent sur les prévenus...Le délégué de quartier de Ndangane poursuivi pour incitation aux délits et diffamation

Après leur tête-à-tête avec le juge d'instruction, de très lourdes charges pèsent sur les personnes interpellées dans l'affaire du présumé homosexuel.



En effet, les mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec effraction, usage de violence et complicité de ces faits, incendie volontaire d'un lieu d'habitation, rassemblement illicite causant des dommages aux personnes et aux biens, incitation aux délits, diffamation, profanation de lieux de culte, violence de sépulture, offense au chef de l'État, violation de domicile etc.



Quant au délégué de quartier de Ndangane, Oumar Thiam, il est poursuivi pour diffamation et incitation aux délits...