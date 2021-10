Kaolack / Drogue, tabagisme, alcoolisme et sexualité précoce : Les religieux se penchent sur la crise des adolescents.

Au Sénégal, les problèmes liés à la crise des adolescents demeurent une véritable préoccupation chez les religieux.



À l'initiative du Cadre des Religieux pour la Santé et le Développement( CRSD), une rencontre d'échanges avec des professionnels de la santé, des maîtres coraniques et des Ndayou Daara s'est tenue à Kaolack.



Après avoir constaté de nombreuses tares qui gangrènent la vie des ados, les religieux ont ainsi élaboré un argumentaire qui consiste à sensibiliser davantage les parents sur ce phénomène.



Ces derniers ont constaté avec amertume la consommation croissante de drogue, tabac et alcool, sans compter l'utilisation dévoyée des réseaux sociaux qui crée souvent de nombreux déséquilibres chez les adolescents.



Le cadre des religieux entend ainsi sensibiliser davantage les parents pour la création d'un espace dialogue parents/enfants en vue de réduire drastiquement les risques...