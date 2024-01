Kaolack/ Championnat militaire de cross: Le colonel Diouma Sow aux athlètes: " Vous êtes allés plus vite, vous avez été plus forts, car vous êtes restés soudés par des valeurs communes".

Le commandant de la zone militaire N°3, le colonel Diouma Sow, a présidé au nom du général de corps d'armée, chef d'état major général des armées, la cérémonie de clôture du Championnat Militaire de Cross



Une occasion pour lui de se féliciter de la bonne organisation de cette compétition. "

C'est avec un plaisir renouvelé que je me retrouve une fois de plus devant vous pour présider au nom de Monsieur le GCA, CEMGA, la cérémonie de clôture du championnat militaire de cross inter-corps, édition 2024. Nous voilà à la fin de quatre jours de complétion intense, d'échanges et de partages. Permettez-moi d'adresser à vous tous, au nom du Commandement, et à mon nom propre, mes sincères remerciements pour votre participation effective et active. Je tiens à remercier tout particulièrement les GCS et les différents Corps pour la bonne préparation et l'encadrement des équipes. J'inclus dans ces remerciements tous les membres du CTP pour le professionnalisme dont ils ont fait montre tout au long de ce championnat. Mes remerciements vont aussi au CDC du BATGEN1, à l'adjoint Log du CZ3, au Commandant du Camp Semou Djimith, à tous les Chefs de corps, aux Officiers, Sous-officiers et MDR de la ZM3 pour leur engagement dans l'organisation. Qu'ils trouvent tous ici l'expression de notre profonde gratitude et de notre reconnaissance", a-t-il indiqué.



S'adressant aux athlètes, M. Sow de magnifier " l'excellence" et les " performances sportives" des participants.

" Chers athlètes, l'ouverture solennelle de ce championnat, il y a trois jours, je vous exhortais à donner le meilleur et le plus beau de vous-mêmes pour qu'à l'arrivée toute l'armée y gagne. Laissez-moi vous dire qu'au cours des 04 derniers jours, vous nous avez émerveillés par vos performances sportives. Avec votre excellence, votre joie, vos souffrances, vos larmes, vous nous avez procuré de grandes émotions. Vous êtes allés plus vite, vous avez été plus forts, car vous êtes restés soudés par des valeurs communes : le dépassement de soi, le courage, la solidarité. Vous nous avez inspirés grâce à ce pouvoir fédérateur du sport. Je vois en chacun de vous, des exemples, des sources d'inspiration, d'émulation et de fierté pour vos Corps et pour les armées.

Alors, je ne m'attèlerai point à l'exercice difficile de faire la chronique complète de tous vos mérites, mais je voulais juste vous dire un grand merci et vous féliciter du fond du cœur après cette remise de trophées".



" Nos chaleureuses félicitations vont à l'équipe championne pour sa brillante victoire et aux différents vainqueurs, que ce soit en individuel ou par équipe. À présent, je vous souhaite un bon retour dans vos différentes formations", a-t-il conclu.