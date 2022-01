Kaolack / Après la publication des résultats provisoires : Pape Demba Bitèye adresse un message aux kaolackois et donne rendez-vous à l'occasion de la proclamation des résultats définitifs.

Chères Kaolackoises, chers Kaolackois,

La commission de recensement des votes vient de proclamer les résultats provisoires des élections départementales de Kaolack qui placent la coalition BBY en deuxième position. Nous en prenons acte.



Je voudrais en profiter pour remercier chaleureusement et du fond du cœur toutes les filles et fils de Kaolack, les jeunes, les femmes, les chefs religieux, coutumiers, culturels et les associations.

J’ai pu mesurer avec humilité la profondeur de votre affection et de votre attachement à l’endroit de ma modeste personne. Mon engagement à vos côtés ne s’en trouve que renforcé et raffermi.



Je vous donne rendez-vous après la proclamation officielle des résultats définitifs.

Ensemble pour un Kaolack fort. La lutte continue !