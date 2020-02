Kaolack : Abdou Karim Sall lance les CRD spéciaux de partage des dispositions de la nouvelle loi portant sur les produits plastiques.

Le ministre de l'environnement et du développement durable, Abdou Karim Sall, a lancé ce lundi à Kaolack, les CRD spéciaux de partage des nouvelles dispositions de la loi nº2020-04 du 08 janvier 2020 relative à la prévention et à la réduction de l'incidence sur l'environnement des produits plastiques.



La rencontre qui a réuni le gouverneur de région, l'ensemble des préfets et sous-préfets de la région de Kaolack, les chefs de service, les collectivités territoriales etc, a été une occasion de promouvoir une compréhension commune et sans équivoque de cette loi, mais aussi pour échanger et recueillir les avis et suggestions des participants pour assurer une mise en œuvre réussie de cette loi sur toute l'étendue du territoire national.



Dans sa communication, le ministre de l'environnement et du développement durable, a évoqué les grandes innovations de cette nouvelle loi qui remplace celle de 2015 relative à l'interdiction de la production, de l'importation, de la détention, de la distribution, de l'utilisation de sachets plastiques de faible micronnage et à la gestion rationnelle des déchets plastiques; que sont l'interdiction de certains produits plastiques à usage unique ou produits plastiques jetables (tasses à jeter, plats à jeter, pailles etc), le bannissement total des sacs plastiques à la sortie de caisse, la consignation de bouteilles en plastique, afin notamment d'améliorer la collecte de ces contenants et, par suite le recyclage, l'obligation pour les producteurs, au titre de la responsabilité élargie, d'assurer la gestion des déchets issus des produits qu'ils mettent sur le marché etc...



" Le défi aujourd'hui réside plus que jamais dans son application effective. Et pour cela, chaque citoyen, chaque acteur, devra jouer sa partition partout où il se trouve sur le territoire national. Je reste convaincu que c'est au prix d'un engagement collectif de tous nos concitoyens que nous arriverons à vaincre le péril plastique et à léguer aux générations futures une planète saine...", a conclu Mr Sall.