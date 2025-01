Kaolack / 9 mois d'arriérés de salaire, vente du parc automobile etc : La gestion de la Croix rouge sénégalaise décriée par des présidents de comités départementaux

Après la sortie du trésorier général national de la Croix rouge sénégalaise, des présidents de comités départementaux ont fait face à la presse, à Kaolack, pour apporter des éclaircissements et décrier, par la même occasion, la gestion de la Croix rouge qu'ils jugent "malsaine".



Prenant parole, au nom de la majorité des présidents de comités départementaux, Mbagnick Ndiaye, premier vice-président du comité national de la Croix rouge sénégalaise et président du comité départemental de Kaolack déclare: "Le problème de la Croix rouge a démarré à partir du 21 mars 2022 lors du vote du budget. Lorsqu'on devait voter le budget, on a constaté que le budget a été mal fait. Nous avons interpellé ceux qui étaient chargés de faire le budget, parce que moi je suis membre du bureau mais je n'ai pas été informé de l'élaboration du budget. J'ai connu le montant du budget en même temps que les simples administrateurs. Nous avons eu à apporter des critiques sur ce qui a été fait. La présidente a octroyé au trésorier général plus de 1 million 200 mille, au secrétaire général 1 million 200 mille et à elle même 1 million 500 mille FCFA de carburant par mois. Son prédécesseur avait 300 litres par mois. Nous avons dit non et commencé à critiquer et il y a eu dislocation. C'est à partir de là qu'il y a eu la séparation et le conflit".



"Le mandat a expiré depuis le 21 septembre 2023, donc nous sommes à 1 an et 5 mois de surplus de mandat. Ce qui n'est pas normal. Le budget n'a pas été voté. Les travailleurs ont des problèmes parce qu'ils sont à 9 mois d'arriérés de salaire. Ces gens ne travaillent plus. Il n'y a plus de fonctionnement au niveau de la Croix rouge. Il y a beaucoup de malversations que nous connaissons et nous avons les documents à l'appui. Il y a eu la vente des cartes, 82 millions 800 mille, c'est le montant total de toutes les cartes du Sénégal et le comité national dispose des 33 millions. Où se trouve cet argent ? Il n'y a pas eu jusqu'à présent un compte rendu de cette somme. Aussi, il n'y a plus de véhicule. Tout le parc automobile a été vendu sans autorisation du conseil d'administration (...). Nous avons un manuel de procédures que ces gens là ne respectent pas", a ajouté Mbagnick Ndiaye.



Il n’a pas manqué par ailleurs, de signaler des problèmes concernant le renouvellement des instances de la Croix rouge. "Lors du renouvellement, il y a eu un bouleversement. Il y'a eu des renouvellements qui se sont déroulés et il y'a eu des départements qui n'ont pas été renouvelés. Lorsque le bureau s'est réuni, la présidente elle même a dit qu'on ne va plus renouveler ses départements, on va les renouveler après l'assemblée générale. J'ai dis non. Il n'y a aucune instance valable présentement pour appliquer une décision comme quoi, ces 6 départements, Bignona, Goudomp, Dakar, Pikine, Keur Massar et Mbour, ne doivent pas être renouveler. Ce n'est pas le bureau qui est habilité à le dire. Seul le conseil d'administration est habilité à accepter ou dissoudre un comité. L'ancien conseil d'administration n'existait plus parce qu'il y'a eu 22 départements qui ont changé de président. Donc, il ne pouvait plus répondre au nom de la Croix rouge".



Face à cette situation qu'ils jugent "très déplorable", Mbagnick Ndiaye et Cie interpellent les nouvelles autorités. "Le ministère était en train de faire la médiation. C'est à dire de nous demander qu'est ce qu'il y'avait. On a tout expliqué et déposé des documents à l'appui qui justifient qu'à la Croix rouge la gestion est malsaine", suggère-t-il.



La rencontre avec la presse a enregistré la présence de Diouma Cor Sène, président du comité départemental de Fatick et de Adjaratou Rabiyatou Camara, présidente du comité départemental de la Croix rouge de Diourbel.



Pour mémoire, Cheikhna Keita, le trésorier général national de la Croix rouge sénégalaise avait fait une sortie pour dénoncer la non tenue de l'assemblée générale de renouvellement sabotée, dit-il, par des gens malintentionnés et le déficit budgétaire par rapport aux arriérés de salaire du personnel.